Öffentliche Führung

Das Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus lädt ein zu einer öffentlichen Führung in der Ausstellung Mit Blick auf Adolf Hölzel. Figur und Abstraktion.

Als Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker hat sich Adolf Hölzel (1853–1934) mit künstlerischen Prozessen auseinandergesetzt. Er war von 1905 bis 1919 als Professor an der Stuttgarter Kunstakademie tätig und hat nicht nur hier zahlreiche Schüler*innen und Künstler*innen beeinflusst. Seine Lehre der bildnerischen Mittel und der Farbtheorie, die besondere Beachtung der im Kunstwerk liegenden elementaren Kräfte, waren für die Entwicklung der Moderne in Deutschland von Bedeutung. Im Dialog mit dem Sammlungsbestand werden in der Ausstellung die farbintensiven Pastelle Hölzels figurativen Arbeiten seiner Schüler Josef Eberz und William Straube gegenübergestellt. Werke von Willi Baumeister und Adolf Fleischmann wiederum repräsentieren die figurative Abstraktion oder ungegenständliche Positionen in der Moderne.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Ohne Anmeldung.

Zum Schutz unserer Besucher*innen und Mitarbeiter*innen empfehlen wir, im Kunstmuseum weiterhin eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.