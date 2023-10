Beim heutigen „Kunsttreff“ sollen zwei Orte in Göppingen miteinander verknüpft werden, an denen Architektur und Bildende Kunst auf sehr unterschiedliche Art zusammenfinden: das Badhaus der Märklins mit einem Wandgemälde, dessen Entwurf auf Oskar Schlemmer zurückgeht und die „Backsteinskulptur“ von Per Kirkeby.

Auch wenn beide künstlerische Arbeiten im 20. Jahrhundert entstanden sind, trennen sie doch nicht nur etliche Jahrzehnte, sondern – ästhetisch betrachtet – ganze Welten. Bei einem Spaziergang mit Dr. Kai Bleifuß werden die Eigenheiten beider Orte erforscht und in ein spannungsvolles Verhältnis gesetzt.

Treffpunkt: Eingang der Kunsthalle Göppingen.