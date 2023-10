Zu weit weg

Beginn 17:00 | Einlass 16:30

Deutschland 2019 | 91 Minuten | FSK 0, empfohlen ab 8

Da ihr Heimatdorf dem Braunkohle-Tagebau weichen soll, müssen Ben (12) und seine Familie in die nächstgrößere Stadt umziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der Außenseiter. Und auch im neuen Fußballverein laufen die Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie erhofft. Zu allem Überfluss gibt es noch einen weiteren Neuankömmling an der Schule: Tariq (11), Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in der Klasse die Show stiehlt, sondern auch noch auf dem Fußballplatz. Doch trotz aller Unterschiede und Rivalitäten entdecken die beiden Jungs Gemeinsamkeiten …