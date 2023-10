Romys Salon

Beginn 17:00 | Einlass 16:30

Niederlande/Deutschland 2019 | 90 Minuten | FSK 0, empfohlen ab 8

Seit ihre alleinerziehende Mutter so viel arbeitet, geht Romy (10) nach der Schule zu ihrer Oma Stine und hilft ihr im Friseursalon. Doch in letzter Zeit ist Stine anders. Sie vergisst vieles, spricht plötzlich Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. Romy unterstützt ihre Großmutter, wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Bis es eines Tages nicht mehr geht. Stine muss ins Pflegeheim. Romy fasst den Plan, noch einmal mit ihr an den Strand ihrer Kindheit zu fahren …

Nach dem Kinderbuch von Tamara Bos.