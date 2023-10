Konzert mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Im Mittelpunkt des Programms steht die Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47 von Dimitrij Schostakowitsch. Als Solist der „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Gustav Mahler ist der junge Bariton Philippe Spiegel zu erleben. Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zur Oper "Idomeneo" von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung hat der Dirigent Johannes Klumpp. Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg wurde 1972 gegründet. Viele Mitglieder des Landesjugendorchesters sind Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Haben die jungen Musikerinnen und Musiker das Probespiel bestanden, erhalten sie die Möglichkeit, während der Orchester-Arbeitsphasen mit renommierten Dirigenten und Solisten zusammenzuarbeiten. Den Abschluss jeder Probephase bilden Konzerte in Baden[1]Württemberg, in anderen Bundesländern oder im Ausland sowie in Rundfunk und Fernsehen. Der Bariton Philippe Spiegel absolvierte sein Studium an der Musikuniversität Wien mit Auszeichnung.

Vor allem in Opernrollen ist er zu erleben. Doch auch im Konzertfach fühlt sich der junge Künstler wohl. Seine Auftritte führten ihn u.a. an die Opèra de Lyon, zu den Salzburger Festspielen sowie an das Auditorio Nacional in Madrid. Schon seit dem Jahr 2013 arbeitet Johannes Klumpp als Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Folkwang Kammerorchesters Essen. Seit 2020 ist er in gleicher Position auch bei den Heidelberger Sinfonikern tätig. Eine rege Konzerttätigkeit führte ihn zu renommierten Orchestern, darunter das MDR-Sinfonieorchester, das Staatsorchester Stuttgart, die Weimarer Staatskapelle, die Düsseldorfer Symphoniker und die Dresdner Philharmonie.