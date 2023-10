Laurel & Hardy Poetry

Am Sonntagnachmittag zur Leinwand-Lyrik mit Ralph Turnheim und Gerhard Gruber (Musik)... Haben Sie so etwas schon mal erlebt?

Koop. mit Kultur Referat Göppingen

Stan Laurel und Oliver Hardy sind das beliebteste Komikerduo der Filmgeschichte. Rund hundert Filme haben sie gedreht, davon dreißig Stummfilme.

Zu den besten zählen „Leave ’Em Laughing“ mit dem ersten aller legendären Dick-und-Doof-Lachanfälle, „Liberty“ mit dem berühmten Balanceakt auf einem Wolkenkratzer-Gerüst und „Big Business“ mit seiner wüsten Racheorgie. Doch so wie an diesem Sonntag bei ODEON hat man die Filme in Göppingen sicher noch nie erlebt! Ralph Turnheim vertont sie komplett in Reimform, mit viel Wiener Schmäh zur Musik von Gerhard Gruber.

Ein nostalgisches Filmerlebnis mit dem einzigen Stummfilmerzähler im deutschen Sprachraum und einem der erfahrensten Stummfilmpianisten Österreichs.