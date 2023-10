Biedermann und die Brandstifter - Theater

Brandstifter sind in der Stadt. Um von ihnen verschont zu bleiben, lässt der Haarwasserfabrikant Gottlieb Biedermann sie in sein Haus, verbrüdert sich mit ihnen, biedert sich ihnen an. Die sich zuspitzende Gefahr verdrängt er. Er schaut weg, während das Unheil unaufhaltsam seinen Lauf nimmt.

Max Frischs „Lehrstück ohne Lehre“ hat sich seit seiner Uraufführung im Jahr 1958 als Dauerbrenner im Deutschunterricht und auf den Theaterbühnen etabliert. Die Buchausgabe erreichte bereits 1982 eine Millionenauflage. „Biedermann und die Brandstifter“ wurde sowohl als Warnung vor dem Kommunismus als auch vor dem Faschismus gelesen. Momentan zeigen wachsender Populismus und Nationalismus, dass Frischs Drama bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Das Theater Poetenpack aus Potsdam bringt es in einer spannenden Inszenierung mit Profi-Schauspieler*innen sowie Jugendlichen unterschiedlicher kultureller Herkunft auf die Bühne.