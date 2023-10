Antidarwinistisches Manifest nach Judith Schalansky mit Ursula Berlinghof in einer Produktion der Württembergischen Landesbühne Esslingen.

Koop. Referat Kultur

Seit über drei Jahrzehnten unterrichtet Inge Lohmark Biologie. „Survival of the fittest“ ist das Einzige, was für sie zählt, ihre Schüler*innen sind ein Irrtum der Evolution. Es scheint nichts und niemanden zu geben, der das starre Weltbild der Lehrerin noch erschüttern kann. Bis sie der Neuntklässlerin Erika begegnet. Keinesfalls sollte das Mädchen anders behandelt werden als die anderen hoffnungslosen Gestalten. Doch Inge Lohmark mag Erika. Vielleicht sogar ein wenig zu sehr …

Judith Schalanskys Roman „Der Hals der Giraffe“ ist der innere Monolog einer schrulligen, engstirnigen, dennoch anrührenden Frau – eindrucksvoll verkörpert von Ursula Berlinghof, die letztes Jahr bei den Staufer Festspielen als Mrs. Pearce in „My Fair Lady“ zu sehen war.

Ursula Berlinghof – Schauspiel

Johan Heß – Regie

Eine Produktion der Württembergischen Landesbühne Esslingen