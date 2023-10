Gerhard Steiff "Salz für die Erde" - ein Oratorium über Christoph Blumhardt d.J.

Das Blumhardt-Oratorium von Gerhard Steiff entstand als Auftragskomposition für den 28. Deutschen Evangelischen Kirchentag 1999 in Stuttgart und setzt sich mit der durchaus politischen Theologie von Christoph Blumhardt auseinander.

Auführende: Solisten, Kammerchor Capella Nova und Instrumentalisten unter der Leitung von KMD Gerald Buß

Gerhard Steiff (1937-2011) studierte nach Abschluss seines Theologiestudiums und Vikarzeit in Denkendorf evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Einen Namen machte er sich als Kirchenmusikdirektor an der Stiftskirche in Tübingen, mit seinem Kammerchor und mit eindrucksvollen Konzertaufführungen in der langjährigen Konzertreihe „Tübinger Motette“. Als Komponist wurde er durch neue, teilweise auch provokante Klangideen und Musikstrukturen bekannt. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf bei der NWZ, im iPunkt, bei kartenbestellung@kirchenmusik-kreativ.de und an der Abendkasse erhältlich.

Am Mittwoch 08.11.23 um 19:30 Uhr findet im Blumhardthaus Göppingen ein Einführungsvortrag mit Albrecht Esche, ehemaliger Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll und befreundet mit Gerhard Steiff, mit Musikbeispielen und Zitaten zu diesem Werk statt.