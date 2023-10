Das Orchester im Treppenhaus wurde 2021 mit dem Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreises DER FAUST ausgezeichnet – weil es ihm gelingt, so die Jury, „in allen Aspekten des Konzert-Betriebes neue, zeitgenössische Wege zu gehen.

“ In Göppingen sorgt das Ensemble für ein ganz besonderes Musikerlebnis: ein Dunkelkonzert, bei dem die Gäste zunächst mit Schlafbrillen ausgestattet und blind in den Saal geführt werden, wo Musiker*innen und bekannte Synchronsprecher*innen Musik mit einer berührenden Geschichte verweben. In einem Waldstück in der Nähe von Fargo, einem verschlafenen Fleckchen in Amerika, findet ein Jäger die Leiche der Japanerin Takako Konishi (28), die nach eigener Aussage auf der Suche nach dem verbuddelten Geldkoffer aus dem Spielfilm „Fargo“ gewesen sei. Zwischen Fiktion und Realität changierend, wird in diesem Live-Hörspiel der reale Fall von Takako Konishi zwar aufgegriffen, aber neu erfunden. Erzählt wird die Geschichte einer Winterreise, angetrieben von falschen Hoffnungen, von Verzweiflung und Sprachlosigkeit. Mit einer eigenen Bearbeitung von Schuberts „Winterreise“ hat das Orchester im Treppenhaus zusammen mit der Erfolgsautorin Julia von Lucadou („Die Hochhausspringerin“) seine neueste Version des preisgekrönten Konzertformats „Dark Room“ entwickelt. Ein intensives Konzerterlebnis, bei dem das Publikum „ganz Ohr“ ist und tief in die Klänge und Worte des Abends eintaucht.