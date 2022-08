Öffentliche Führung

Das Kunstmuseum Reutlingen | Spendhaus lädt ein zu einer öffentlichen Führung mit Elvira Mienert in der Ausstellung Die Liebe ist ein Hemd aus Feuer. Liebespaare bei HAP Grieshaber.

Das Motiv des Liebespaares zieht sich durch HAP Grieshabers gesamtes Œuvre. Ob im kleinen oder großen Format, als Einzelblattholzschnitt oder innerhalb einer Serie – der Holzschneider beschäftigt sich in allen Schaffensphasen mit dem Bildthema. Für viele Aspekte der menschlichen Zweisamkeit findet er eine eigene Formensprache: ob in klaren, reduzierten Formen oder mehrschichtig und ineinander verwoben, versinnbildlichen seine Paare Nähe sowie das fundamentale Bedürfnis des Menschen nach Innigkeit und Geborgenheit. Es sind Darstellungen, die aus tiefen Empfindungen und Erlebnissen entwachsen und die das Leben selbst, ob zärtlich, dramatisch oder ekstatisch, feiern. Oft integriert in Landschaftssujets, erfahren die Liebespaare bei ihm eine übergeordnete Bedeutung: das Streben nach einer Einheit von Mensch und Natur. Die Konzentration auf das Liebespaar-Motiv verdeutlicht zugleich zwei wichtige Anliegen HAP Grieshabers: die Figuration in der Kunst hochzuhalten sowie sein Bedürfnis, „die großen Themen der Menschheit“ anzugehen.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Ohne Anmeldung.

Zum Schutz unserer Besucher*innen und Mitarbeiter*innen empfehlen wir, im Kunstmuseum weiterhin eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.