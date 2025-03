Öffentliche Führungen im Bischof-Sproll-Gedenkort

Bischof Joannes Baptista Sproll (1870–1949), siebter Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, widersetze sich dem Nationalsozialismus und weigerte sich, an der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs teilzunehmen. Im Jahr 1938 musste er deswegen als einziger deutscher Bischof ins Exil. In einer anschaulichen, multimedial gestalteten Ausstellung präsentiert der Gedenkort im heutigen Bischöflichen Ordinariat Sprolls Leben und Wirken. Ab Januar 2025 finden einmal monatlich öffentliche Führungen statt, die interessierten Besucher:innen Einblicke in die bewegte Lebensgeschichte des Bekennerbischofs ermöglichen. Herzliche Einladung!