Öffentliche Familienführung: „Überall Familien!“

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Nehmen Sie als Familie an der Führung teil und erleben sie gemeinsam die Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat“ im Museum Würth 2 in Künzelsau.

In der Ausstellung können wir viele Bilder entdecken, die uns Familie zeigen. Zwei ernst dreinblickende Brüder, eine fürsorgliche Mutter und eine Familie aus dem fernen Papua-Neuguinea hat Emil Nolde gemalt. Als Familien erkunden Sie zusammen diese Werke, denn Heimat ist für die meisten Menschen dort, wo ihre Liebsten sind. Dieses Führungsformat richtet sich exklusiv an Familien mit Kindern im Alter bis ca. 14 Jahren. Teilnahmegebühr: 12 Euro pro Familie (bis zu 5 Personen) Dauer: 60 Minuten Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.

Info

Kinder & Familie
07940 15 22 30
