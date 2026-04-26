Öffentliche Familienführung: Licht-gestalten

Wir gehen im Museum Würth auf eine funkelnde Entdeckungsreise! Die Künstlerin Gertrude Reum ist bekannt für ihre strahlenden Kunstwerke.

Wie sie Licht zusammen mit verschiedenen Materialien nutzte, um spannende Effekte zu erzeugen, erleben wir zusammen bei der öffentlichen Familienführung. Dieses Führungsformat richtet sich exklusiv an Familien mit Kindern im Alter bis ca. 14 Jahren. Dauer: 60 Minuten; Teilnahmegebühr: 12 Euro pro Familie (bis zu 5 Personen)

Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.kunstkultur.wuerth.com an.