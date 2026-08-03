Öffentliche Familienführung: Von A(luminium) bis Z(ellstoff)

Bei der Familienführung entdecken wir die faszinierende Materialvielfalt der Künstlerin Gertrude Reum. Wie macht man Kunst mit Aluminium? Wie sieht Kunst aus Zellstoff aus – und was ist Zellstoff überhaupt?

Gemeinsam gehen wir diesen und vielen weiteren spannenden Fragen im Museum Würth auf den Grund. Dieses Führungsformat richtet sich exklusiv an Familien mit Kindern im Alter bis ca. 14 Jahren. Dauer: 60 Minuten; Teilnahmegebühr: 12 Euro pro Familie (bis zu 5 Personen)

Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.kunstkultur.wuerth.com an.