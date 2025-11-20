Öffentliche Generalprobe – Ansbacher Kammerorchester – Neujahrskonzert

Sie wollen die Probenarbeit des Orchesters kennenlernen? Das Ansbacher Kammerorchester öffnet für alle Interessierten die Generalprobe für einen Blick hinter die Kulissen.

Tauchen Sie ein in einen Abend voller musikalischer Meisterwerke!

Das Programm beginnt mit Franz Schuberts spritziger Ouvertüre im italienischen Stil, die mit ihrer Leichtigkeit und Lebensfreude die Essenz der italienischen Oper aufgreift. Anschließend erleben Sie Georges Bizets Sinfonie Nr. 1 – ein wahres Juwel des romantischen Repertoires voller Frische und jugendlicher Begeisterung. Den Abschluss bildet das kraftvolle 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven, das heroische Geste und intime Momente vereint.

Nach seiner Erkrankung steht Andreas Weiss wieder am Dirigentenpult und holt mit dem Pianisten Dirk Mommertz nach, was er in der letzten Spielzeit verpasst hat.

Ein Abend, der klassische Musik in ihrer ganzen Vielfalt und Brillanz präsentiert!