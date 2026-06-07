Öffentliche Generalprobe: "Cabaret"

Buch von Joe Masteroff, Gesangstexte von Fred Ebb, Musik von John Kander, Deutsch von Robert Gilbert, in der Orchesterfassung von Chris Walker

Cabaret

In Berlin der 30er Jahre trifft der mittellose Schriftsteller Cliff Bradshaw auf die aufregende Nachtclubsängerin Sally Bowles. Frei und ungebunden, wenn auch mit Geldsorgen, kann ein aufregendes Leben in der modernen Großstadt beginnen. Doch ihre Beziehung ist ebenso zum Scheitern verurteilt wie die zwischen seiner Vermieterin Fräulein Schneider und dem jüdischen Obsthändler Herrn Schultz. Denn Lebenslust und Freizügigkeit sind bedroht durch den aufkommenden Nationalsozialismus. In der erotisch-dekadenten Atmosphäre des Kit-Kat-Clubs spiegelt der Conférencier die Sehnsucht nach wirklicher Freiheit und Selbstbestimmung, während draußen die Nazihorden schlägern und marschieren.

Das weltberühmte Musical "Cabaret" aus dem Jahr 1966, wie seine gleichermaßen berühmte Verfilmung mit Liza Minnelli, zeichnet mit seinen mitreißenden Revuenummern, Jazzrhythmen und einer vom Ragtime inspirierten Musik die grandiosen Klangwelten der untergehenden Weimarer Republik nach.

Musikalische Leitung Heiko Lippmann

Regie Georg Büttel

Bühne Thomas Bruner

Kostüme Kati Kolb

Choreographie Kati Farkas

Premiere am 10. Juli, 20:30 Uhr