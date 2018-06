Wenn Tony Manero die Tanzfläche der Disco „2001 Odyssey“ betritt, bleibt die Welt um ihn herum stehen. Der Neunzehnjährige fliegt über das Parkett, wirbelt Tanzpartnerin Stephanie um sich herum – und alle Augen sind nur auf ihn gerichtet: Denn er ist der „King of the Dance Floor“! Nur beim Tanzen kann Tony die Last seines Alltags für einen Moment ausblenden, seine miesen Jobaussichten, den immerwährenden Streit mit seinen biederen Eltern oder die Probleme seiner Freunde. Und nichts bedeutet ihm mehr, als beim nächsten großen Tanzwettbewerb den Sieg zu erringen – ganz egal, was er dafür opfern muss.„Saturday Night Fever“ machte John Travolta im Jahr 1977 zum absoluten Weltstar und bescherte den Bee Gees mit „Stayin’ Alive“, „How Deep Is Your Love“ und dem Titelsong „Night Fever“ gleich drei Nummer-Eins-Hits. Die Freilichtspiele verwandeln die Große Treppe für diese Musical Produktion in eine schillernde Discowelt der 70er Jahre in New York.Musikalische Leitung Heiko LippmannRegie und Choreografie Christopher Tölle