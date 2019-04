Kurz bevor der älteste Jahrmarkt Hohenlohes im beschaulichen Musdorf seine Pforten öffnet, wird an einem kalten Morgen im Oktober die Muswiesen-Wirtin Erika Böckler tot im Seebach aufgefunden.

Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer unmittelbar vor seinem Tod versucht hat, die Konkurrenz zu sabotieren. Auch in ihrem privaten Umfeld hat sich die Gastronomin viele Feinde gemacht. Für das Ermittlerteam Lisa Luft und Heiko Wüst beginnt zwischen Kittelschürzen, heiratswütigen Jungbauern und Schlachtplatten die fieberhafte Suche nach dem Mörder.

Wildis Streng wurde am 11.12.1978 in Crailsheim geboren und ist in Tiefenbach aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie Malerei und Germanistik in Karlsruhe. 2012 kehrte sie nach 13-jährigem Exil in ihre Heimat Hohenlohe zurück. Wildis Streng ist verheiratet und wohnt in Satteldorf.