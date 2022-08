Öffentliche Handwerkerstubenführung

Von Ostern bis Mitte September finden an allen Sonn- und Feiertagen öffentliche Führungen in den Feuchtwanger Handwerkerstuben statt. Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marktplatz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Handwerkerstuben sind sechs Werkstatteinrichtungen von Feuchtwanger Handwerkern: Zuckerbäcker, Blaufärber, Töpfer, Schuster, Zinngießer und Weber. Sie befinden sich im Westflügel des Kreuzgangs.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl von zehn Personen wird eine vorherige Anmeldung bei der Tourist Information Feuchtwangen unter Tel. 09852-904-55 empfohlen. Bitte beachten Sie, dass in den Handwerkerstuben aufgrund der kleinen Räume eine FFP2-Maskenpflicht gilt.