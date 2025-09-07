Öffentliche Handwerkerstubenführung

Von Ostern bis Mitte September finden an allen Sonn- und teilweise an den Feiertagen öffentliche Führungen in den Feuchtwanger Handwerkerstuben statt.

Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marktplatz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Handwerkerstuben sind sechs Werkstatteinrichtungen von Feuchtwanger Handwerkern: Zuckerbäcker, Blaufärber, Töpfer, Schuster, Zinngießer und Weber. Sie befinden sich im Westflügel des Kreuzgangs.