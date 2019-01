in der Übersetzung von Michael Mundhenk

Rose ist ihr Name, doch wäre sie auch Rose, wenn ihr Name nicht Rose gewesen wäre? Solche und ähnliche Fragen stellt sich das nachdenkliche Mädchen Rose; Cousin Willie stellt sich diese Fragen nicht. Rose schultert einen blauen Stuhl, um einen grünen Berg zu besteigen. Auf dem langen Weg nach oben kommt ihr eine Erkenntnis. Obwohl ihre Lieblingsfarbe Blau ist, ritzt sie in die Rinde eines Baumes: Rose ist eine Rose... und weil der Baumstamm rund ist, wie die Welt, schreibt sie einfach weiter: Rose ist eine Rose ist eine Rose.

Das berühmte Zitat stammt aus dem 1939 veröffentlichten Kinderbuch "Die Welt ist rund" der avantgardistischen Schriftstellerin Gertrude Stein. In ihrem unnachahmlichen Schreibstil, voller Wortspiele, Assoziationen und Wiederholungen, beschreibt sie die Welterfahrung eines kleinen Mädchens auf der Suche nach sich selbst.