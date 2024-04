Öffentliche Kinderführung „Was ist denn hier los?“

Öffentliche Kinderführung durch die Ausstellung „TERRIFIC – Faszination Sammlung Würth“ im Museum Würth 2, Künzelsau.

Määäh! Da ist ja eine Ziege. Ah, und da drüben ist eine Frau mit dem Boot unterwegs. Aber was haben denn die vielen Linien und Muster zu bedeuten? Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Bei einigen Kunstwerken erkennen wir sofort was sie uns erzählen sollen. Doch manchmal scheinen die Künstler:innen auch Geheimsprachen aus Formen und Farben zu verwenden. Zusammen gucken wir uns diese geheimnisvollen Kunstwerke genauer an und versuchen sie zu entschlüsseln.

Dieses Führungsformat richtet sich exklusiv an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Eltern können währenddessen eine Auszeit im Café Atrium genießen.

Bitte melden Sie Ihr Kind über das Onlineformular im Veranstaltungskalender auf der Webseite der Sammlung Würth und Museen an.