Öffentliche Kinderführung

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Rothenburg Museum Klosterhof 5, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Habt ihr euch schon einmal gefragt, welche Geheimnisse sich hinter den verwunschenen Mauern des ehemaligen Dominikanerinnenklosters verbergen?

Dann folgt uns auf einem Rundgang durch das alte Gemäuer und erfahrt, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben und welche spannenden Geschichten aus längst vergangener Zeit die Ausstellungsstücke des heutigen RothenburgMuseums uns darüber erzählen können. Immer am ersten Sonntag des Monats sind alle kleinen Entdecker zwischen 5 und 12 Jahren ganz herzlich eingeladen, sich unserem Rundgang voller Geschichte und Geschichten anzuschließen. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Team des RothenburgMuseums freut sich auf euch!

Info

Rothenburg Museum Klosterhof 5, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Kinder & Familie
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