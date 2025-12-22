Öffentliche Nachtwächterführung

Begleiten Sie den mit Hellebarde, Laterne, Horn und Humor bewaffneten Nachtwächter Günter Patzelt durch die Straßen und Gassen der Innenstadt, die oft Geheimnisse verbergen.

Geschichte und Geschichtchen, Schwänke und Legenden, Unheimliches und Unwahrscheinliches sind ihm bestens vertraut.

Eine unterhaltsame Zeitreise durch das Öhringen, wie es früher einmal war.

Wenn viele Öhringer ruhen, begibt sich der Nachtwächter auf seine Runde durch die Stadt.

Sie erfahren viel Interessantes, Erstaunliches und teilweise auch Gruseliges aus der Vergangenheit der Stadtgeschichte von Öhringen.

Anmeldung bei der Tourist-Info ist wünschenswert.

Telefon: 07941 68-118 oder tourist@oehringen.de