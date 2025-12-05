Öffentliche Rittermahle

Kommet zuhauf und eilet herbei, um an den öffentlichen Rittermahlen auf Burg Steinsberg teilzuhaben.
Ob als einzelner Recke oder Edelfrau,als Sippschaft oder Kumpaney. Burg Steinsberg öffnet weit die Tore und Ritter Uwe und seine Mägdelein begrüßen Euch zu einer gar lustig Tafeley. Gaukler, Hofnarren und Musikanten wetteifern um Eure Gunst und Jeder ist angehalten, Euch aufs Trefflichste zu unterhalten.
Folgendes Mahle erwartet Eure Gaumen
Germanischer Met aus dem Trinkhorn
Brodt mit Gruibenschmaltz und Kräuterquark
Sud von Gemyse im Brottopf servieret
Deftiger Spießbraten mit Zwiebelsoße, Kraut und Semmelknödeln
Ofenwarmer Strudel von Epfeln, dazu eine Salse von fremdländisch Vanille
Käsewürfel mit Weintrauben