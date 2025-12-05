Öffentliche Rittermahle

Kommet zuhauf und eilet herbei, um an den öffentlichen Rittermahlen auf Burg Steinsberg teilzuhaben.

Ob als einzelner Recke oder Edelfrau,als Sippschaft oder Kumpaney. Burg Steinsberg öffnet weit die Tore und Ritter Uwe und seine Mägdelein begrüßen Euch zu einer gar lustig Tafeley. Gaukler, Hofnarren und Musikanten wetteifern um Eure Gunst und Jeder ist angehalten, Euch aufs Trefflichste zu unterhalten.

Folgendes Mahle erwartet Eure Gaumen

Germanischer Met aus dem Trinkhorn

Brodt mit Gruibenschmaltz und Kräuterquark

Sud von Gemyse im Brottopf servieret

Deftiger Spießbraten mit Zwiebelsoße, Kraut und Semmelknödeln

Ofenwarmer Strudel von Epfeln, dazu eine Salse von fremdländisch Vanille

Käsewürfel mit Weintrauben