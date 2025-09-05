Öffentliche Themenführung: „Heimat: Bilderstrom der Fantasie“

Lernen Sie das Thema im Rahmen der Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat“ im Museum Würth 2 intensiv kennen!

Aufgewachsen in der Küstenlandschaft zwischen Nord- und Ostsee, die von den Rhythmen der Natur aus Gezeiten und Jahreszeiten geprägt ist, hat das Erleben der heimatlichen Landschaft, sowie ihrer Menschen und Sagengestalten Noldes Selbstverständnis als „nordischen“ Künstler geprägt. Mit seinen Seestücken geht er häufig bis an den Rand der Gegenstandslosigkeit, denn ihm genügt „eine vage Vorstellung nur in Glut und Farbe“, um den Bilderstrom der Fantasie auszulösen. Fasziniert vom unerschöpflichen Gestalt- und Farbenreichtum des Meeres sucht er nach adäquaten Ausdrucksmöglichkeiten für das Urzuständliche. Teilnahmegebühr: 6 Euro pro Person Dauer: 60 Minuten. Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.