Öffentliche Themenführung: FOCUS: Intime Augenblicke

Bei den regelmäßigen Themenführungen im Museum Würth 2 lernen Sie die verschiedenen Aspekte der Ausstellung FOCUS und Kunstwerke intensiv kennen.

Male Gaze, Female Gaze, was steckt dahinter? Vom sexualisierten Objekt der Begierde bis zur selbstbestimmten Begegnung auf Augenhöhe – in der Ausstellung „FOCUS. Neue Blicke auf die Sammlung Würth“ treffen wir auf unterschiedliche Darstellungen von Frauen, welche uns mehr als nur das Geschlecht ihres jeweiligen Künstlers oder Künstlerin verraten. Dauer: 60 Minuten. Teilnahmegebühr: 6€. Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.KunstKultur.wuerth.com an.