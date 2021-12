Öffentlicher Kinderworkshop: Malen mit selbstgemachten Farben

Inspiriert von den Werken in der Johanniterkirche, vertiefen wir das Gesehene kreativ-praktisch in unserem Atelier an der Kunsthalle Würth. Malfarben standen im Mittealter nicht in Tuben zur Verfügung, sondern wurden von Künstlern vor Gebrauch frisch hergestellt. Als wären wir in der Werkstatt eines Malers im Mittelalter, übernehmen wir die Herstellung von Malfarben mit Pigmentpulver und Bindemitteln. Und zum Schluss schaffen wir mit unseren selbst hergestellten Farben ein eigenes Werk.

Gruppengröße: max. 9 Teilnehmer

Alter: ab 6 Jahren

Anmeldung unter Telefonnummer:+49 791 946 72 330 oder unter der E-Mail: johanniterkirche@wuerth.com