Öhringen.Fährt – Thema: Limes Fahrt

Die Limes Fahrt – zwei Rundstrecken zur Auswahl (ca 45 und 65 km lang) für Jedermann und Frau.

Diese schöne Strecke mit historischen Limes Ambiente haben wir sorgfältig geplant und mit Weinbergen, kleinen Wäldern, Talabfahrten, Flussradwegen, Schotterwegen verfeinert.

Feiern wir das Fahrrad Erlebnis am 10. September zusammen. Start um 9.30 ab Limes Blick Öhringen. Ziel am Almand Wiese. Unser Team unterstützt Euch von Anfang bis Ende. Am Ziel erwartet euch einen Food-Truck von Evangelisches Jugendwerk Öhringen.