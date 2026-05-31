Am 26. Juli verwandelt sich das Gelände des Sommerfestivals in die größte und stimmungsvollste Open-Air-Küche der Region.

Unter dem Motto „Öhringen schmeckt“wird das Areal zum Treffpunkt für Feinschmecker, Hobbyköche und alle, die gute Gesellschaft bei hervorragendem Essen schätzen.

Live-Cooking und Expertenwissen

Das Herzstück des Tages bildet die große Showbühne: Erleben Sie hautnah, wie regionale Spitzenköche ihre Leidenschaft in kreative Gerichte verwandeln. Schauen Sie den Profis über die Schulter, während sie live ihre Signature-Dishes zubereiten. Dabei wird nicht nur gekocht – die Experten verraten exklusive Kniffe, erklären die Bedeutung hochwertiger regionaler Zutaten und geben wertvolle Tipps für die heimische Küche preis.

Streetfood-Vielfalt & Grillspezialitäten

Abseits der Bühne lädt eine liebevoll kuratierte Streetfood-Meile zur kulinarischen Weltreise ein. Von modernen Food-Trends bis hin zu rustikalen Grillspezialitäten, bei denen das Fleisch über offenem Feuer perfektioniert wird, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob herzhaft, vegan oder zuckersüß – die Vielfalt der Aromen spiegelt die Kreativität unserer Gastronomen wider.

Ein Fest für die Sinne

Begleitet von entspannten Sounds und einem stilvollen Ambiente bietet „Öhringen schmeckt“ den idealen Rahmen, um gemeinsam mit Freunden und Familie zu verweilen. Es geht um mehr als nur Sättigung: Es geht um den bewussten Genuss, das Entdecken neuer Texturen und den Austausch in entspannter Atmosphäre.