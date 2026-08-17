Öhringer Geschichten – Auf Entdeckungstour mit den Stadtführern

Bei einem gemütlichen Rundgang durch die historische Innenstadt tauchen die Teilnehmenden in die spannende Geschichte Öhringens ein.

Die Stadtführer haben so allerhand Geschichten über den mit Fachwerkhäusern umrahmten Marktplatz, die imposante Stiftskirche aus dem 11. Jahrhundert oder das ehemalige Schloss als Witwensitz der Gräfin Magdalena im Gepäck.

Die kostenlose Führung beginnt um 14 Uhr und dauert ca. 1 Stunde.

Treffpunkt ist am Rathauseingang, Marktplatz 15 in Öhringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.hohenloher-perlen.de oder bei der Tourist-Information unter Mail tourist@oehringen.de, Telefon 07941 68-118.