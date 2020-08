Acht Mal viel Theater

Hereinspaziert, hereinspaziert,.... dieses Jahr geht der Vorhang nicht für die traditionelle Lange Nacht der Kultur auf. Dafür für etwas Neues: Den Öhringer Theaterabend am Samstag, 19. September.

Ab 20 Uhr zeigen acht Theatergruppen auf verschiedenen Bühnen in der Innenstadt Kostproben ihres Könnens. Die Besucher können bis zu drei Stücke auswählen und Tickets dafür buchen.

Theatergruppen der Region waren bisher schon die Hauptprogrammpunkte der Kulturnacht. Heidrun Südecum, städtische Organisatorin der Veranstaltung, freut sich: „Obwohl die Gruppen nur schwer proben konnten und keine eigenen Aufführungen hatten, sind uns alle treu geblieben und mit Begeisterung bei unserem etwas anderen Theaterabend dabei.

“Die Laientheater präsentieren Witziges und Nachdenkliches, Impro-Theater und Klangvolles. Das Theater im Fluss aus Künzelsau bietet eine ganz aktuelle politische Inszenierung, der Theaterverein Weinsberg spielt Szenen aus dem Totentanz und das Russland- Deutsche Theater Niederstetten zeigt ein literarisch-szenisches Schauspiel. Ganz anders die Spielbühne Großenhain mit amüsanten Sketchen zum Thema Urlaub oder das Theater Braunsbach mit einer humorigen Ost-/West-Psychose.Die Amateurschauspieler der Öhringer Theatrie werden mit Minidramen verblüffen. Und Verblüffung erwartet die Besucher auch beim Fußtheater der international bekannten Künstlerin Anne Klinge. Dazu gibt es Musik von Stefan Jakob und Michael Döring in der Stiftskirche. Die Vorstellungen sind immer zur vollen Stunde um 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr. Sie dauern jeweils 30 Minuten. So bleibt genügend Zeit, den Veranstaltungsort zu wechseln. „Leider können wir dieses Jahr die Lange Nacht der Kultur, in der man sich treiben lässt und durch den Abend bummelt, nicht veranstalten“, bedauert Ingrid Sterzer, Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Öhringen. Dafür kann man den Abend entspannt vorplanen. Weil die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, müssen für den Theaterabend Karten im Vorverkauf gebucht werden. Damit sind ein Sitzplatz ohne langes Schlange stehen und ein unterhaltsamer Abend garantiert. Um die aktuellen Bestimmungen einhalten zu können ist ohne Karte kein Einlass möglich. An einigen Spielstätten gibt es Getränke und kleine Speisen.