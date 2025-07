Ökolandbau – die Lösung für den Wasserschutz?

Martin Haußecker, Landwirtschaftsamt Heilbronn, Fachbereich Ökolandbau und Bio-Landwirt.

Die Qualität von Grund- und Oberflächengewässern in Bezug auf landwirtschaftliche Einträge untersucht Martin Haußecker im Vortrag. Die aktuelle Situation wird bewertet, insbesondere hinsichtlich Nitrat und Pflanzenschutzmitteln und der Einfluss des Ökolandbaus auf diese Qualitätsparameter wird dargestellt. Es wird die Frage erörtert, ob der Ökolandbau ein Modell für nachhaltige Landwirtschaft im Hinblick auf die globale Ernährungssicherung sein kann. Inwieweit eine Ausdehnung des Ökolandbaus möglich ist, wird in Bezug auf unsere Konsumgewohnheiten am Ende des Vortrags diskutiert.

Kooperation: Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Heilbronn, Heinrich-Böll-Stiftung, Stadtbibliothek Heilbronn