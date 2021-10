Ökonomie – Ökologie – Gerechtigkeit

In den 2020er Jahren stehen wir vor wichtigen Fragen über die Gestaltung unserer Volkswirtschaften: Nicht nur die Corona-Pandemie hat die Frage nach dem sinnvollen Ausmaß der Globalisierung aufgeworfen. Gleichzeitig zeigt der technologische Wandel in Form der Digitalisierung seine Janusköpfigkeit. Der Furcht vor technologischer Arbeitslosigkeit steht die Hoffnung auf einen effizienteren Umgang mit den verfügbaren Ressourcen zur Vermeidung des Klimawandels gegenüber. Offen ist, inwieweit die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit hierbei erfüllt werden kann. Friedrich List hätte sich mit größter Wahrscheinlichkeit zu all diesen Fragestellungen geäußert. Wie hätten seine Antworten ausgesehen? Was hätte er uns mit auf den Weg gegeben?

Professor Hagemann war Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim. Er beschäftigte sich intensiv mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Werk Lists und dessen Einfluss auf das nationalökonomische Denken in Amerika.

Prof. Dr. Harald Hagemann, Stuttgart