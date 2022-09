Deutschland im Jahr 2034. Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Naturkatastrophen haben ganze Landstriche unbewohnbar gemacht. Die deutsche Regierung wird von diversen Umweltorganisationen und Schwellenländern wegen ihres zögerlichen ökologischen Handelns in den vergangenen Jahrzehnten auf Schadensersatz verklagt. Auf Basis realer Fälle und Studien ringen die verschiedenen Parteien um die Deutungshoheit über die größte menschengemachte Katastrophe aller Zeiten. Auch die Medien sind vertreten und spielen ihr eigenes Spiel, wenn der Höhepunkt der Verhandlung ansteht: die Vorladung der Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Die alles entscheidende Frage lautet: Trägt Deutschland eine aktive Schuld am Tatbestand Ökozid, an der bewusst in Kauf genommenen Zerstörung und Ausbeutung der Natur?