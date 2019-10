Vom 9. bis 20. November gibt es gemeinsam mit den evangelischen Kirchengemeinden verschiedene Veranstaltungen zum Thema "Friedensklima" - genauere Informationen werden zeitnah bekannt gegeben.

Die Ökumenische FriedensDekade 2019 beginnt am Samstag, 09.11.2019 um 18.30 Uhr mit dem Friedensweg, der wie immer am Rathaus in Bodelshausen startet.