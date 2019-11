Ökumenische Waldweihnacht an der Pflanzschulhütte

Auf einem Waldrundweg von rund 1,5 Kilometern Länge schlüpfen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Weg zur Krippe in die Rolle verschiedener Tiere (Im Bild: Lerche – Vogel des Jahres 2019). Die ausgearbeiteten Dialoge veranschaulichen die Lebensweise von Pflanze, Tier und Mensch und bezeugen den engen Zusammenhang von Natur- und Gottverbundenheit. So wird erlebbar: Weihnachten ereignet sich in der ganzen Schöpfung. Teilnehmer: unbegrenzt Treffpunkt: Pflanzschulhütte Stiershof bei Oberrot / Hohenhardtsweiler Kosten: um Spenden an die Kirchengemeinden wird gebeten Mitzubringen: nach Möglichkeit bitte Laterne/Fackel/ Windlicht, festes Schuhwerk und einen festen Trinkbecher/Tasse (bitte Einwegbecher vermeiden) Anmeldung: nicht erforderlich Leitung: Pfarrer Karl Enderle und Förster Martin Vogel, Mitwirkung Pfarrer Andreas Balko