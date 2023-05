Die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde feiern gemeinsam mitten in der Stadt ihr ökumenisches Kirchenstraßenfest.

Es wird gemeinsam vorbereitet und durchgeführt, Angehörige beider Konfessionen engagieren sich nach Kräften, um den Besuchern aus Neckarsteinach sowie Wanderern, Radfahrern und Gästen aus der Region einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.

Die Suche nach dem, was beide Konfessionen verbindet, ist in Neckarsteinach schon lange Tradition und das wirkt sich auch auf die Atmosphäre des Festes aus.

Beginn ist am Samstag, den 25. Juni um 16.00 Uhr mit einem Tortenanstich. Im Anschluss daran beginnt der Verkauf von Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns über Ihre Kuchenspenden. Gegen Abend spielt die Band: „Die Aben(d)teuer“ live vor dem Katholischen Kirchenportal und die Cocktailbar öffnet dazu.

Der Sonntag startet mit einem Ökumenischen Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Katholischen Kirche. Parallel dazu trifft sich der Kindergottesdienst in der Evangelischen Kirche. Im Laufe des Nachmittags werden viele Attraktionen für Kinder und Erwachsene angeboten. Zum musikalischen Frühschoppen unterhält im Anschluss der Evangelische Bläserchor die Gäste. Auch der berühmte Zauberer Seppl tritt beim Kirchenstraßenfest auf. Beim Entenrennen in der Steinach können attraktive Preise gewonnen werden. Für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt. Der Festbetrieb endet gegen 18.00 Uhr.