Alle Hühner in der Hühnerschule legen schöne weiße Eier. Nur Helmas sind bunt. Wenn sie nicht bald weiße Eier legt, kommt sie nicht in die nächste Klasse! Damit niemand von den bunten Eiern erfährt, verkleidet Helma sich als Hase und versteckt die Eier überall auf dem Bauernhof. Und am nächsten Morgen, da suchen alle Tiere begeistert Ostereier ...

Für Kinder ab 4 Jahren.