Öxxö Xööx (FR)

The voices that formed Igorrr.

Öxxö Xööx verbinden Doom Metal, Neoklassik, Gothic und elektronische Musik zu einem unvergleichlichen akustischen Kunstwerk. Sie singen in der eigens entwickelten "Sprache der Seele" - die stellenweise an die Sprache "Kobaïanisch" der Französischen ProgRock-Legende MAGMA erinnert - und haben sich ein kunstvolles visuelles Universum aus Skulpturen, Kostümen und Make-up geschaffen mit dem sie ihren ArtMetal unterstreichen. Sie sind die Teils operettenhaften, teils gutturalen Stimmen die jahrelang IGORRR geprägt haben.

Den vokalen Kern des Projekts bilden Öxxö Xööx und Laure Le Prunenec (Rïcïnn), deren Stimme die Studioalben und Live-Auftritte begleitet, vom Duo mit Laurent Lunoir bis hin zu den erweiterten Besetzungen.

"Die Konzerte sind als außerirdische Messen konzipiert, bei denen jede Darbietung zu einer lodernden Revolte gegen das Böse in uns wird, die zum Land der Tränen führt, einem inneren Raum, in dem ein Ozean der Liebe beruhigt, die Hoffnung wieder entfacht und den Glauben an das wahre Licht erneuert."

Die Reutlinger*innen von Kava Conspiracy nehmen die Hörer mit auf eine Reise in eine Welt, die von Gegensätzen lebt – eine Mischung aus psychedelischen und progressiven Klängen, warmem Orient und eisiger Kälte, getragen von feurigen Melodien und eindrucksvollem Falsett.

Die Musik fordert und fasziniert gleichermaßen, zieht die Zuhörer in ihren Bann und schafft eine immersive Erfahrung. Kava Conspiracy machen keine Musik für „nebenher“. Auf der Bühne entfalten sie eine schier unbändige Energie, die von wild und ungestüm bis fokussiert und kraftvoll reicht.

Eine Vielfalt an Genres, von leichten progressiven, warmen Stoner Sounds über doomige Schwergewichte bis hin zu thrashigen Riffs und präzisem Djent-Groove – Empathogen nimmt die Hörer mit auf eine innovative Fahrt durch Raum, Zeit und Geist.