Özcan Cosar: Old School - Die Zukunft kann warten

In seinem dritten Soloprogramm „OLD SCHOOL – Die Zukunft kann warten.“ verschafft uns Özcan Cosar Einblicke in sein Leben und seinen Alltag. Sein biografisches Crossover setzt Özcan Cosar – geboren am Bosporus, aufgewachsen am Neckar, ausgebüxt aus mindestens vier Berufen – facettenreich und umwerfend witzig in Szene:

Mit pointiert erzählten Geschichten über seine Wandlungsfähigkeit, mit Kostproben seines Schauspieltalents, mit akrobatischem Können, bitterbösem Sprachwitz und sehr viel Charme!Dabei beherrscht er die Kunst, blitzschnell die Rollen zu wechseln, stellt die deutsche und türkische Kultur liebevoll gegenüber, spricht mal astreines Schwäbisch, mal Multikulti-Slang, authentisch garniert mit „Wallah“, „ey Alter“, „Moruk“ oder „Message“.„Einsame Klasse. Zu dem großen Maß an Empathie, das Özcan für seine Umgebung mitbringt, kommt die fantastische Körperbeherrschung eines Breakdancers, der eigentlich Ballett lernen wollte.“ Südwest Presse

2013 Gewinner Kleinkunstpreis Baden-Württemberg

2014 Gewinner Prix Pantheon

2015 Paulaner Solo

2015 Tegtmeiers Erben