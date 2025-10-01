Özcan Cosar: VIP

Özcan Cosar ist zurück – mit „VIP“!

Özcan Cosar ist 2026 mit seiner neuen Show auf großer Tour: „VIP“ - Comedy, die unterhält und nachhallt. Hier geht der Frage nach: „Wer ist hier eigentlich wichtig?!“ In „VIP“ rechnet Özcan humorvoll und gleichsam scharfzüngig mit dem absurden VIP-Kult ab. Der Lieblingsschwabe aller Herzen zeigt, wer in Wahrheit wirklich wichtig ist. Die Menschen, die nie im Rampenlicht stehen.

„VIP“ steht für ein Leben im Rampenlicht: exklusive Partys, First-Class-Flüge, Bodyguards am Frühstücksbuffet – zumindest in der Vorstellung vieler. Özcan Cosar weiß es besser. Mit „VIP“ nimmt Özcan das Konzept von „Very Important Person“ humorvoll auseinander. VIP: „Very Irritierende Prominenz“. Als Comedian steht er seit Jahren auf den größten Bühnen des Landes, doch in seiner neuen Show zeigt er: Hinter der Fassade von Blitzlicht und Applaus sieht es oft ziemlich normal – oder ziemlich absurd – aus.

Wer entscheidet eigentlich, wer wichtig ist? Und warum benehmen sich manche Leute, als wären sie es, obwohl sie es einfach nicht sind? Gleichzeitig lenkt er den Blick auf die wahren Stars des Alltags – Menschen, die nie auf roten Teppichen stehen, aber das Fundament unseres Zusammenlebens bilden: Erzieherinnen, Altenpfleger, Eltern, Paketboten, Notärztinnen – echte Held*innen im Schatten der Selfie-Scheinwerfer.

Natürlich bleibt Özcan dabei Özcan: Intelligent, ironisch, charmant und mit seinem unverkennbaren Mix aus Comedy, Schauspiel und Tanz auf der Bühne. „VIP“ - Stand-up mit Herz, Witz und Haltung.