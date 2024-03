Seit 30 Jahren steht Daniel Schirner alias „Maximus der Magier“ auf der Bühne. Aus diesem Anlass präsentiert der Profi-Zauberer seine große Jubiläums-Zaubershow für die ganze Familie.Lachen, Staunen und Mitmachen stehen dabei im Mittelpunkt.

Erlebt kleine und große Wunder und erfahrt in der Show die spannende Geschichte, wie man Zauberer wird. Kommt mit der Familie vorbei und lasst euch in die Welt der Magie entführen. Kinder ab 4 Jahren schauen genauso wie die Erwachsenen mit staunenden Augen und offenen Mündern zu, wenn sich Gegenstände verwandeln oder aus dem Nichts erscheinen. Freut euch auf einen spannenden Sonntagvormittag der besonderen Art, an den Ihr und eure Familien sich noch lange erinnern werden.