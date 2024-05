Tanzcafé - Disco-Ü50

„Wir dürfen Sie bitten!“ lautet das Motto der beliebten Tanzveranstaltung „Disco Ü 50“.

An sechs Sonntagnachmittagen laden wir Tänzer und Tänzerinnen (und solche, die es werden wollen) der Generation Ü 50 bzw. alle „Best-Ager“ jeweils ab 16 Uhr ins fideljo ein. DJ „Adi“ sorgt in bewährter Weise dafür, dass für jede und jeden das Passende aufgelegt wird. Das Tanzcafé Ü 50 ist eine gemeinsame Veranstaltung von fideljo und Seniorenbeirat der Stadt Mosbach, das ganz im Zeichen eines inklusiven Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung steht. Bei Kaffee und Kuchen, einem „Hugo“ oder „Sprizz“ uvm. darf geplaudert, gelacht und eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt werden. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden.