Ü30 Beachparty

Freut euch auf eine unvergessliche Sommernacht im einzigartigen Ambiente des Freibads Hechingen – mit Party, Beachfeeling und bester Stimmung bis tief in die Nacht.

Dieses Jahr wird alles noch größer und besser:

• Cocktailstand mit großer Cocktailauswahl

• Große 12 Meter Hauptbar mit Getränken aller Art

• Foodtruck mit leckerem Street Food

• Palmen & echtes Beachfeeling

• Sand mit Liegestühlen zum Chillen

• Discolichter wie in alten Zeiten

• Deutlich größere sanitäre Anlagen

• Großes, professionelles Bar-Team

Musik des Abends:DJ Webster mit den Besten der 90er / 2000er / 2010er.