Ü30 Beachparty

Freut euch auf eine unvergessliche Sommernacht im einzigartigen Ambiente des Freibads Hechingen – mit Party, Beachfeeling und bester Stimmung bis tief in die Nacht.
Dieses Jahr wird alles noch größer und besser:
• Cocktailstand mit großer Cocktailauswahl
• Große 12 Meter Hauptbar mit Getränken aller Art
• Foodtruck mit leckerem Street Food
• Palmen & echtes Beachfeeling
• Sand mit Liegestühlen zum Chillen
• Discolichter wie in alten Zeiten
• Deutlich größere sanitäre Anlagen
• Großes, professionelles Bar-Team
Musik des Abends:DJ Webster mit den Besten der 90er / 2000er / 2010er.