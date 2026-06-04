Ü30 Beachparty

Hallenfreibad Hechingen Badstraße 14, 72379 Hechingen

Freut euch auf eine unvergessliche Sommernacht im einzigartigen Ambiente des Freibads Hechingen – mit Party, Beachfeeling und bester Stimmung bis tief in die Nacht.

Dieses Jahr wird alles noch größer und besser:

 • Cocktailstand mit großer Cocktailauswahl

• Große 12 Meter Hauptbar mit Getränken aller  Art

• Foodtruck mit leckerem Street Food

• Palmen & echtes Beachfeeling

• Sand mit Liegestühlen zum Chillen

• Discolichter wie in alten Zeiten

• Deutlich größere sanitäre Anlagen

• Großes, professionelles Bar-Team

Musik des Abends:DJ Webster mit den Besten der 90er / 2000er / 2010er.

Info

Hallenfreibad Hechingen Badstraße 14, 72379 Hechingen
Partys & Clubs
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