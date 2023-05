Mirko Santocono mit Band

Der Singer-Songwriter Mirko Santocono aus dem Westerwald steht bereits seit 2015 auf den großen Bühnen und veröffentlichte in 2019 sein Debütalbum MEINE ZUKUNFT IST ANDERS. In 2021 schafft er seinen Durchbruch und landet mit seiner Single „TANZEN“ einen Hit, der 15 Wochen lang in den Top 30 der offiziellen deutschen Airplay Charts war. Zudem spielte Santocono mit Künstlern wie Nico Santos, Laith Al-Deen und Giovanni Zarrella als Support. Sein 2. Album „ALLES PERFEKT“ erscheint 2023. Mit der jüngst veröffentlichten Single ALLES JETZT – IST PERFEKT verknüpft der Musiker eine Botschaft, die etwas mit seiner Lebensphilosophie zu tun hat. Es lohnt sich, dabei zu sein.

Beginn 18:00 Uhr, Einlass 17:30 Uhr, Eintritt frei – um eine Spende wird gebeten.