Laut. Echt. Legendär. Die Belinda Ü30 mit DJ Andy!

Hier gibt’s keine Chart-Eintagsfliegen, sondern handverlesene Rock-Hymnen und echte Klassiker! Von mitreißenden Gitarrenriffs bis zu Songs, die jeder aus voller Kehle mitsingen kann – wir liefern den Soundtrack für eine unvergessliche Nacht.

Für den perfekten Mix sorgt kein Geringerer als DJ Andy. Seit Jahren bringt er die Tanzfläche mit seinem Gespür für echte Rock-Perlen und zeitlose Hits zum Beben.

Tanze, feiere und genieße die Musik, die dich schon immer begleitet hat. Kein belangloses Gedudel, sondern echter Sound mit Charakter.