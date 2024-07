Irish-Folk-Konzert mit The Sweet Sorrows

Die beiden Troubadoure haben die Welt bereist, in Kirchen, Pubs und Wohnzimmern gespielt. Rund um die Welt haben die Horners viel erlebt, gute und schlechte Zeiten als Künstler und Christen durchgestanden. Ganz in der Tradition der Iren ist ein Konzert mit Kylie und Sammy Horner immer auch ein amüsantes, interessantes Erlebnis. Wer lange Zeit aus dem Koffer gelebt hat, hat viel zu erzählen über Gott, die Welt und das Leben.

Sammy war lange Jahre Bassist, Songwriter und Frontmann von „The Electrics“ und hat zudem 7 Soloalben herausgebracht. Kylies musikalische Karriere führte sie über Bands in Saudi Arabien nach Australien und in die USA. Jetzt sind sie in Sulzbach. Einlass 17.30 Uhr.