Ü30 Party Ellhofen

Die ü30 Party in Orange geht am Samstag, 16. November in die nächste Runde. »Ich freue mich auf die nächste ü30 Party in der MORITZ-Eventhalle«, freut sich Uli Sanz vom Veranstalter City Event. Er organisiert mit seinem Team die fünfzehnte ü30 Party in Orange. »Unsere ü30-Party Serie hat sich seit Jahren bewährt. Es treffen sich Gleichgesinnte, die sich in den Diskotheken und Clubs unter Teenies nicht mehr wohl fühlen, es aber immer noch gerne krachen lassen und gerne gepflegt ausgehen und coole Partys feiern.« Und Veranstalter Ingo Eckert fügt an: »Man sieht viele Bekannte, aber auch immer wieder viele neue Gesichter. Und die Leute kommen nicht nur aus Heilbronn und Umgebung, sondern auch aus angrenzenden Regionen, weil sich die ü30-Party in Orange schon weit herumgesprochen hat.«

Für passende Beats bei der Partynacht sorgt an den Turntabels DJ Richie de Bell. Richie ist regelmäßig in den Clubs im Süden der Republik unterwegs und gilt in der Szene als Allrounder und zugleich

als feste Größe im Heilbronner Nachtleben. Charts, Black Music, 90er & House: Für die ü30 Party hat de Bell natürlich jede Menge der besten Songs zum Tanzen und Abfeiern im Gepäck, wie er verrät: »Black Music, House, aktuelle Charts und die 90er gibt es auf die Ohren, da ist garantiert für jeden etwas dabei. Wenn die Leute die Musik und die Party und die Location genießen, die Stimmung wie immer super ist, dann bin auch ich happy!«

Für eine Prise Erotik und den optischen Augenschmaus bei der ü30 Party in Orange sorgen attraktive GoGo-Girls. Zudem gibt es »die besten und trendigsten Cocktails und Longdrinks an der Cocktailbar«, verrät Veranstalter Ingo Eckert.

Die MORITZ-Eventhalle liegt verkehrsgünstig an der Autobahnausfahrt Weinsberg/Ellhofen. Ausreichende Parkplätze findet man sozusagen direkt vor dem Haus bzw. in unmittelbarer Nähe.